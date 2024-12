Polícia prende mais quatro suspeitos de envolvimento na execução do delator do PCC

Na madrugada deste sábado (7), quatro suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach, conhecido delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), foram presos. O crime ocorreu em 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e as prisões foram efetuadas após denúncias anônimas. Os suspeitos foram detidos no bairro do Tatuapé, localizado na zona leste de São Paulo. Entre os detidos está Mateus Soares Brito, de 19 anos, visto no aeroporto cerca de uma hora antes do assassinato.

A primeira prisão relacionada ao caso aconteceu na sexta-feira (6), quando Marcos Henrique Soares foi capturado. Ele é acusado de ter levado o olheiro Kauê do Amaral Coelho para o Rio de Janeiro. Kauê estaria presente no saguão do aeroporto no momento da execução e teria indicado aos atiradores quem era Vinícius. Além disso, Marcos Henrique é suspeito de fornecer celulares para a quadrilha e foi encontrado com munições de fuzil do mesmo calibre usado no assassinato. A defesa de Marcos Henrique, no entanto, alega sua inocência.

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, expressou sua satisfação com as prisões através das redes sociais. A polícia continua as buscas por Kauê do Amaral Coelho, que ainda está foragido, e oferece uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à sua captura.

*Com informações de Anthony Wells

Publicado por Luisa Cardoso