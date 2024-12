Polícia prende novo suspeito de envolvimento no assassinato de delator do PCC

Policiais do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam nesta segunda-feira (9) Matheus Augusto de Castro Mota, procurado por envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach, crime ocorrido em 08 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos. O suspeito foi identificado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) como um dos envolvidos no crime. Matheus foi encontrado pelos policiais do DEIC escondido em um apartamento no Bairro Canto do Forte, no município de Praia Grande, litoral Paulista. Será apresentado na sede do DHPP, na Rua Brigadeiro Tobias, 527. O governador Tarcísio de Freitas falou sobre a prisão. “Policiais do DEIC acabam de prender Matheus Augusto de Castro Mota, que teve mandado de prisão temporária expedido após trabalho de inteligência da força-tarefa que investiga o assassinato de Vinícius Gritzbach”, escreveu o governador. ‘Suspeito de facilitar a fuga dos atiradores, Matheus foi encontrado em Praia Grande e já está sendo conduzido para o DHPP”, acrescentou.

