Polícia prende suspeita de roubos em série em Feira de Santana

A Polícia Militar prendeu neste sábado (7), uma mulher suspeita de praticar uma série de roubos que aconteceram no início do mês, no conjunto Feira X, em Feira de Santana.

De acordo com o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a prisão ocorreu no bairro Gabriela.

A polícia informa que a suspeita foi reconhecida pela equipe com a ajuda de câmeras de segurança que gravaram as ações cometidas no dia 2 de dezembro. A identidade da mulher não foi revelada.

Também no bairro Gabriela neste sábado, um homem foi assassinado a tiros na rua Água Boa. A vítima foi identificada como Rodrigo Silva Santos, 20 anos. Não há informações sobre motivação e autoria do crime.