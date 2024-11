Polícia prende suspeito de jogar bomba em fotógrafo na final da Copa do Brasil

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Civil de Minas Gerais efetuou a prisão de um homem suspeito de ter lançado um explosivo que feriu gravemente o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos. O incidente ocorreu na Arena MRV, em Belo Horizonte, durante uma partida entre Flamengo e Atlético-MG, no último dia 10. O fotógrafo sofreu fraturas em três dedos do pé e teve tendões danificados em decorrência do ataque. Após passar seis dias internado, Nuremberg está se recuperando em sua residência e manifestou o desejo de que o responsável pelo ato violento enfrente as consequências legais.

O jogo em questão foi marcado por tumultos, incluindo confrontos entre torcedores e a interrupção da partida por quase sete minutos, devido ao arremesso de objetos no campo. Em resposta aos incidentes, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu interditar a Arena MRV até que sejam implementadas medidas adequadas para garantir a segurança dos espectadores e participantes. Até o momento, mais de 20 pessoas envolvidas nos distúrbios já foram identificadas pelas autoridades.

