Polícia prende suspeito de matar ex-companheira com coxinha envenenada

A polícia prendeu, no início da manhã desta quarta-feira (16/10), no município de São Brás, no interior de Alagoas, o suspeito de matar a professora Joice dos Santos Silva Cirino, de 36 anos, após entregar uma coxinha envenenada à vítima, sua ex-companheira.

O acusado, de 40 anos, foi capturado na residência de uma tia, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara do Único Ofício de Porto Real do Colégio. Em depoimento, ele negou ter cometido o crime. Agora, o suposto autor se encontra sob custódia da Polícia Civil e à disposição do Poder Judiciário.

