Polícia prende suspeito de ser o mandante do assassinato de quatro jovens na Grande SP

A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prendeu na noite da última segunda-feira, 10, um homem de 53 anos, suspeito de participação na morte de três jovens em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, em maio do ano passado. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa. Ao ser detido, o suspeito tentou se passar por outra pessoa. Segundo a SSP, policiais receberam informações de que ele trafegava pela Avenida Carlos de Campo, na região do Pari, e iniciaram as buscas. O homem foi visto pelos agentes dirigindo um Astra em alta velocidade na Rua Joaquim Carlos e ordenaram que ele parasse o veículo. Ainda segundo a pasta, foi constatado que ele estava foragido. Ao ser questionado pelos policiais, ele tentou se passar outra pessoa. No entanto, não apresentou documento que comprovasse sua identidade e foi encaminhado para a delegacia. O indiciado era procurado pela Justiça por conta do assassinato de quatro jovens. Os corpos foram encontrados na Estrada das Sete Cruzes, em Ferraz de Vasconcelos. As vítimas estavam em um baile funk na Cidade Tiradentes, na zona leste, e tinham entre 16 e 19 anos. A motivação do crime ainda é investigada. Em sua residência, os policiais encontraram dois documentos (um deles falso), cinco tabletes de maconha, dois de cocaína, seis porções de haxixe, uma balança de precisão e R$ 5 mil em dinheiro. De acordo com a SSP, o caso foi encaminhado para o 8ºDP, no Brás, e foi registrado como falsa identidade, tráfico de entorpecentes e captura de procurado.

Leia também

Correios farão leilão de 50 mil produtos ‘sem dono’; veja como participar



TCM cobra Prefeitura de SP por falta de fiscalização de serviços concedidos à iniciativa privada