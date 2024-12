Polícia prende suspeitos de envolvimento no assassinato de jovem em Feira de Santana

Equipes da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Salvador prenderam, na última quinta-feira (19), o homem acusado de matar Kauan Gomes Araújo de Souza, de 20 anos. O crime ocorreu em 13 de dezembro, na Avenida Francisco Fraga Maia, em Feira de Santana.

O acusado foi localizado em uma residência no bairro de Itapuã, em Salvador, após monitoramento das equipes policiais. Durante a abordagem, ele tentou fugir através de uma área de matagal, mas foi capturado. Outro envolvido, que dirigia o veículo usado no momento do crime, apresentou-se na Delegacia de Homicídios nesta sexta-feira (20). Ambos os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.

O assassinato de Kauan ocorreu enquanto ele estava em um veículo acompanhado de sua mãe e uma amiga, a caminho de uma academia no bairro Sobradinho. Durante o trajeto pela Avenida Francisco Fraga Maia, um disparo atingiu a cabeça do jovem, que ocupava o banco do carona. Kauan foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu e faleceu na terça-feira (17). A família decidiu doar os órgãos do jovem, cujo sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (20).

De acordo com a investigação, o autor do disparo estava em um veículo preto. O crime teve origem em um incidente envolvendo o suspeito e sua companheira. Segundo o delegado Gustavo Coutinho, o homem estava em um bar com a mulher na noite anterior ao crime. Após uma discussão na manhã seguinte, ela deixou o local em um carro branco ao pedir carona. O suspeito, sob efeito de drogas e álcool, decidiu persegui-la com a ajuda de um amigo que forneceu a arma de fogo e o transporte.

Ao confundir o carro em que Kauan estava com o da mulher, o acusado disparou para o alto e depois contra o veículo, atingindo o jovem. Os envolvidos fugiram para a cidade de Pé de Serra e retornaram à noite para Feira de Santana. A mulher foi ameaçada e agredida para que permanecesse em silêncio sobre o ocorrido.

A integração entre as forças policiais foi fundamental para elucidar o caso. “Foi uma investigação complexa, mas conseguimos solucionar com agilidade. A prisão do atirador é um alívio para a família da vítima e um marco no combate à impunidade”, destacou o delegado Gustavo Coutinho. Com os dois suspeitos presos, o inquérito policial será finalizado e remetido ao Ministério Público.