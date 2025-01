Polícia prende suspeitos de mortes de mãe e filha em comunidade cigana no Recôncavo

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (29) acusados pela morte de uma mãe e a filha dela em uma comunidade cigana de Governador Mangabeira, no Recôncavo baiano. As prisões ocorreram durante a Operação Tarot, deflagrada pela Polícia Civil nas cidades de Santo Estêvão e Conceição da Feira, no Portal do Sertão.

Outro suspeito foi procurado em Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas ainda não foi localizado. As vítimas, Magnólia Cordeiro e sua filha Deliana Cordeiro da Gama, foram mortas a tiros no acampamento onde residiam, no bairro Projeto, no dia 16 de janeiro.