Polícia prende traficante que exibia armas nas redes sociais em Feira de Santana

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio foi preso na noite de quinta-feira (26) em Feira de Santana. A prisão ocorreu durante uma operação da Rondesp Leste, com apoio da 27ª CIPM, no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Nas redes sociais, o traficante costumava exibir suas armas, reforçando sua atuação criminosa.

Segundo informações da polícia ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, uma denúncia anônima levou as equipes até o Conjunto Vivari, onde o suspeito foi abordado. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir e se desfazer de uma arma de fogo, mas foi capturado.

Imagens do HCGA em Feira de Santana | Foto: Reprodução / Google Street View

Em uma ação policial, um idoso de 64 anos, vizinho do sogro do traficante, passou mal e precisou ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde não resistiu e faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O traficante foi apresentado à delegacia, juntamente com a arma apreendida e o material entorpecente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do idoso e aprofunda as investigações sobre a atuação da organização criminosa.