Polícia procura acusado de matar companheira no Oeste baiano e deixar bilhete: “vai trair o capeta”

Uma mulher, de 43 anos, foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (4) em Santa Maria da Vitória, na Bacia do Rio Corrente, no Oeste baiano. A vítima, identificada como Terezinha Pires dos Santos, foi atingida no pescoço e foi encontrada sem vida, na casa onde morava.

Segundo a TV Oeste, um bilhete atribuído ao companheiro da vítima, conhecido pelo prenome de Cláudio, foi deixado ao lado do corpo. No papel, o acusado escreveu: “Meu bem, vai trair o capeta, o satanás e o demônio, sua desgraçada. Nunca mais você me deixa no vácuo. Ingrata”.