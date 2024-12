Polícia realiza operação na Rocinha para desmantelar rede de tráfico de drogas

Uma grande operação policial está em curso na Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17) . A ação conta com a participação de agentes do BOPE e do Ministério Público, que estão empenhados em cumprir 34 mandados de prisão direcionados a traficantes oriundos de outros estados. Durante a operação, um dos alvos, Vitor dos Santos Lima, conhecido pelo apelido de “Playboy”, foi morto. Ele atuava como segurança do líder do tráfico na comunidade. A morte de “Playboy” marca um momento significativo na ação, que visa desarticular redes de tráfico na região.

Até o momento, as autoridades conseguiram apreender 40 tabletes de cocaína, além de dois revólveres e munição. Também foi encontrada uma estufa utilizada para a produção de maconha, o que indica a complexidade das atividades ilícitas na área. A operação mobiliza mais de 400 militares, refletindo a seriedade da ação e a necessidade de um esforço conjunto para combater o tráfico de drogas na Rocinha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira