Polícia recupera notebook após golpe do Pix no sudoeste baiano

Agentes da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados por um funcionário de estabelecimento comercial que informou ter sido vítima de um golpe via Pix. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (22), em Jacaraci, no sudoeste baiano.

Segundo apuração do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o homem teria realizado a venda de um notebook no valor de R$ 2.100 para um menor de 16 anos, que lhe apresentou o comprovante do suposto pix e se retirou da loja com o produto.

Informações da 94ª CIPM a polícia militar confirmou que o comprovante de pagamento era falso e o dinheiro do furto não havia sido transferido. Após buscas, o menor foi localizado em Licínio de Almeida e o notebook roubado recuperado em um matagal no bairro Gerais.