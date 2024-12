Polícia recupera produtos do Botafogo furtados em operação contra roubo de cargas

Agentes da 42ª Delegacia de Polícia, localizada no Recreio dos Bandeirantes, conseguiram recuperar produtos oficiais do Botafogo que haviam sido furtados na última sexta-feira na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os itens foram encontrados em um veículo roubado que estava abandonado na favela Parque União, situada no Complexo da Maré. Essa ação é parte da segunda fase da Operação Torniquete. As investigações realizadas pelos policiais indicaram que os autores do roubo estão associados à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A intenção dos criminosos era comercializar os produtos, que têm um valor estimado em R$ 435 mil. A operação teve a colaboração da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Após a recuperação, tanto os produtos quanto o veículo foram levados para a 42ª DP, onde os procedimentos legais habituais foram iniciados.

No final do ano passado, o Botafogo já havia enfrentado um incidente semelhante, quando um caminhão que transportava uniformes do clube foi alvo de roubo.

