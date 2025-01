Polícia remove câmeras usadas por criminosos para vigilância em bairro de Feira de Santana

Uma operação da Polícia Militar em Feira de Santana desarticulou um esquema de vigilância montado por grupos criminosos na localidade Portelinha, no bairro Pedra do Descanso. Durante a ação, realizada na tarde de quarta-feira (8), foram retiradas oito câmeras instaladas em pontos estratégicos e considerados indevidos.

De acordo com informações obtidas pelo site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, os equipamentos eram utilizados para monitorar a movimentação de agentes de segurança na região. A polícia informou que as câmeras não pertenciam aos moradores, mas sim a um grupo criminoso que atuava na área.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.