Polícia resgata corpos de vítimas do acidente de helicóptero em Paraibuna

A Polícia Militar de São Paulo conseguiu retirar na manhã deste sábado, 13, por volta das 9h, os corpos das quatro pessoas que morreram no acidente de helicóptero em Paraibuna, no Vale do Paraíba. Os destroços já haviam sido encontrados na sexta, após 12 dias de buscas, mas as más condições climáticas impediram o resgate. Estavam na aeronave o empresário Raphael Torres, 41, a vendedora Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, e o piloto Cassiano Tete Teodoro. Ninguém sobreviveu. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Devido ao mau tempo, o deslocamento será terrestre.

O helicóptero decolou da capital paulista, no dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24 em uma área de mata na região de Paraibuna, após uma triangulação do sinal de antenas de celular feita pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. Os corpos foram encontrados junto aos destroços, porém ainda não se sabe se morreram no momento da queda ou posteriormente. Após a identificação, foi necessário o auxílio de outra aeronave para acessar o local. A Delegacia Seccional de Jacareí irá instaurar inquérito policial para averiguar a ocorrência e descobrir os motivos que levaram ao acidente.