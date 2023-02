Polícia resgata idosa de 71 anos abandonada em Campo Grande

Uma idosa, de 71 anos, foi resgatada de situação de abandono, na manhã desta segunda-feira (20/2), na região do Jardim Aeroporto, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A vítima recebeu atendimento médico após sofrer um ataque epilético.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos pararam uma equipe da Polícia Militar para auxiliar no atendimento e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para encaminhar a idosa até uma unidade de saúde.

Vizinhos informaram que o único filho da idosa estaria morando no interior do Mato Grosso do Sul.

Confira mais informações no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.