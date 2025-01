Polícia Rodoviária apreende eletrônicos sem nota fiscal em ônibus de turismo na BR-030

Uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv), apreendeu uma carga de produtos eletrônicos sem nota fiscal durante uma abordagem na madrugada deste domingo (12), na BR-030, no trecho do município de Caetité.

De acordo com informações da 2ª CIPRv ao site Achei Sudoeste, a fiscalização ocorreu em um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo x Gentil do Ouro, na Bahia. Durante a inspeção, os policiais localizaram diversos itens sem comprovação fiscal, entre eles: 14 celulares Note 50, 1 celular Redmi A3, 1 iPhone 16 Pro Max, 43 caixas de cigarros eletrônicos.

A ausência de documentação fiscal caracteriza o crime de contrabando e descaminho, conforme destacou a polícia. Todo o material apreendido, bem como o veículo, foi encaminhado à Delegacia Territorial de Guanambi, onde as medidas legais cabíveis serão adotadas.