Polícia Rodoviária apreende motocicleta com restrição de furto e sinais de adulteração em Aracatu

Na tarde da última sexta-feira (3), uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv), de Brumado, apreendeu uma motocicleta com restrição de furto e roubo, na BA-262, em Aracatu, no sudoeste da Bahia.

Durante uma abordagem de rotina na rodovia, os policiais realizaram a verificação do veículo e constataram que o Número de Identificação do Veículo (NIV) e a numeração do motor estavam com sinais evidentes de adulteração, o que levantou suspeitas sobre a origem ilícita da moto.

Diante das irregularidades encontradas, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para a Delegacia Territorial de Brumado, onde foi registrada a ocorrência. A polícia continua investigando o caso para identificar os responsáveis pela adulteração e pela prática de roubo ou furto.