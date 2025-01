Polícia Rodoviária apreende motocicleta com sinais de adulteração em zona rural de Brumado

Durante rondas ostensivas no distrito de Cristalândia, na zona rural de Brumado, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv), apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração em seus identificadores. A ação ocorreu na tarde deste sábado (25), por volta das 16h40.

Segundo informações da 2ª CIPRv, a motocicleta, modelo CG Titan 125, de cor vermelha e sem placa de identificação, foi encontrada estacionada em uma praça pública. Após uma análise detalhada, os policiais constataram que tanto a numeração do motor quanto do chassi haviam sido suprimidas, configurando adulteração.

A guarnição realizou buscas para localizar o proprietário do veículo, mas não obteve sucesso. Diante da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia Territorial de Brumado, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.