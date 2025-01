Polícia Rodoviária comemora 77 anos e realiza grande operação em São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo está realizando uma operação especial nesta sexta-feira (10), mobilizando um efetivo de 1.200 policiais. A ação é parte das comemorações pelos 77 anos da corporação e tem como objetivo principal combater crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Além disso, a operação também se concentra na fiscalização de infrações de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool e a falta do uso do cinto de segurança. Durante a operação, as praças de pedágio serão locais de abordagens a veículos que apresentem irregularidades. Também estão previstas campanhas educativas voltadas para ciclistas e pedestres, visando aumentar a segurança nas estradas.

A ação conta com a colaboração de unidades especializadas, incluindo o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep). Nos últimos doze meses, a atuação da Polícia Militar Rodoviária resultou em apreensões significativas. Foram confiscadas 106 toneladas de drogas, além de 8,8 milhões de maços de cigarros. A operação também levou à apreensão de R$ 2,1 milhões em dinheiro proveniente de atividades ilegais, 164 armas de fogo e uma quantidade considerável de simulacros. Essas ações resultaram em 2.500 prisões em flagrante e na recaptura de 890 indivíduos que estavam foragidos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Policiamento Rodoviário PMESP (@policiamentorodoviariopmesp)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira