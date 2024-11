Polícia tenta prender suspeito de envolvimento em execução de delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo deu um passo significativo na investigação do assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ao identificar e decretar a prisão de um suspeito. Cauê do Amaral, de 29 anos, foi apontado como um dos envolvidos no crime. Com um histórico criminal que inclui indiciamento por tráfico de drogas, Amaral é suspeito de ter atuado como informante, fornecendo detalhes sobre a chegada de Gritzbach aos atiradores que executaram o ataque.

O assassinato, que aconteceu em 8 de novembro, gerou grande comoção pública devido à sua ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a suposta participação de membros da polícia. Este cenário complexo levou à formação de uma força-tarefa dedicada a desvendar o caso.

No entanto, apesar do mandado de prisão, Amaral ainda não foi localizado, e as autoridades continuam as buscas. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (19), onde se espera que mais detalhes sobre o caso sejam revelados.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA