Polícia vasculha casa em Ceilândia alugada por homem-bomba de SC

A polícia vasculhou, na noite desta quarta-feira (13/11), uma casa que Francisco Wanderley Luiz alugou, em Ceilândia, antes de detonar dois explosivos em Brasília. Na ação, foram coletados materiais que ajudarão a elucidar o planejamento do crime e se o homem-bomba, natural de Santa Catarina, contou com ajuda de terceiros para pôr em prática a empreitada criminosa.

Um policial federal que está na linha de frente das investigações relatou à coluna que, até o momento, não há nenhum indício de que mais pessoas tenham participado do atentado. A linha que se desenha é que, com perturbações mentais, o homem-bomba tenha agido sozinho durante a ação na qual tirou a própria vida. Os artefatos foram detonados nas cercanias do STF e da Câmara dos Deputados.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 9 Congresso coloca guardas armados para reforçar segurança após explosões nas imediações da Câmara. Reprodução 3 de 9 Carro explodiu próximo ao Anexo IV da Câmara Maria Eduarda Portela / Metrópoles 4 de 9 Relatos de pessoas que estavam no local dão conta de que foram ouvidas fortes explosões em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios Fotos:Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela 5 de 9 Carro explodiu próximo ao Anexo IV da Câmara VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 9 O autor do atentado a bomba em Brasília, Francisco Wanderley, conhecido como Tiu França. Reprodução 7 de 9 Francisco Wanderley seguia o ex-presidente Jair Bolsonaro Reprodução 8 de 9 Francisco Wanderley morreu após atentado Reprodução 9 de 9 Tiu França citou os generais Freire Gomes e Tomás Paiva em publicação Redes Sociais/Reprodução

Ceilândia é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, com 350 mil habitantes, localizada a cerca de 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Na área, imóveis podem ser alugados por valores bem inferiores aos do chamado Plano Piloto, onde ficam as sedes dos Três Poderes.

Em uma mensagem no WhatsApp, o homem-bomba citou Lula e Bolsonaro antes do atentado.