Polícia venezuelana faz provocação a Lula nas redes sociais: ‘Quem se mete com a Venezuela se dá mal’

A Polícia Nacional da Venezuela divulgou uma imagem em sua conta no Instagram que apresenta uma bandeira do Brasil ao fundo, acompanhada da silhueta de um homem que lembra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o rosto desfocado. A postagem contém a frase “Quem se mete com a Venezuela se dá mal” e uma legenda que afirma: “Nossa Pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém”. Esse episódio acontece em um cenário de tensões crescentes entre os governos brasileiro e venezuelano, especialmente após críticas de Nicolás Maduro ao governo de Lula. O presidente brasileiro, que anteriormente apoiava Maduro, tem se distanciado do líder venezuelano, em resposta a pressões internas e à necessidade de evitar provocações. Recentemente, Maduro expressou sua indignação ao ser impedido de participar de uma reunião do Brics devido a um veto do Brasil. Em retaliação, o governo da Venezuela convocou o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Caracas e chamou o embaixador brasileiro em Brasília para consultas. Lula, por sua vez, decidiu não responder diretamente às provocações, buscando manter um canal de comunicação com as autoridades venezuelanas, apesar de sua irritação com os ataques.

Reprodução

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA