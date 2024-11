Polícia Venezuelana usa redes sociais para fazer ameaça ao Brasil

A polícia Nacional Bolivariana da Venezuela usou as redes sociais para fazer uma ameaça ao governo brasileiro. Em uma foto compartilhada no Instagram, uma bandeira do Brasil foi colocada atrás de uma foto do Lula, que aparece com a cara borrada. “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”, diz a postagem.

A publicação foi feita após o governo brasileiro ter vetado a entrada da Venezuela no grupo do Brics, composto inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O governo de Nicolás Maduro já havia compartilhado algumas críticas ao Brasil.

Nesta terça-feira (29), o assessor especial do presidente Lula (PT) para Assuntos Externos, o ex-chanceler Celso Amorim, disse em audiência na Câmara que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil no processo eleitoral que reelegeu Nicolás Maduro. A Venezuela classificou as declarações do assessor como “declarações intervencionistas e grosseiras”.

O embaixador da Venezuela deixou o Brasil nesta quarta-feira (30), após ser convocado para voltar ao seu país. A medida é uma forma de reprovação entre países na linguagem diplomática internacional.