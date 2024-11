Policiais da 43ª CIPM de Itamaraju realiza prisão de acusado armado e com drogas

Na tarde deste sábado (02) de novembro, feriado de Finados, uma operação da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) intensificou as ações no Bairro de Fátima, em Itamaraju. Durante uma abordagem na Rua José Bonifácio Dantas, um motociclista foi detido com duas armas e drogas, em flagrante que surpreendeu a comunidade.

Material apreendido com o suspeito:

Revólver calibre 38 (numeração: 330044) de marca não identificada;

Revólver Taurus, calibre 38, com numeração parcialmente suprimida;

Cinco munições calibre 38;

R$ 1.000 em dinheiro;

Quatro pedras análogas ao crack;

Celular Samsung A5;

Motocicleta Yamaha Fazer.

Com armas de grosso calibre e drogas, o indivíduo foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça para as devidas medidas. A 43ª CIPM reafirma seu compromisso com a segurança pública e a ordem no município, garantindo respostas rápidas e eficazes contra o crime.

A comunidade pode colaborar com a Polícia Militar por meio de denúncias anônimas, contribuindo para a paz e tranquilidade de Itamaraju.