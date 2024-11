Policiais da 53ª CIPM ajudam mulher a dar à luz dentro de veículo na BA-512, em Camaçari

Na manhã deste sábado (16), policiais militares da 53ª CIPM prestaram auxílio em um parto de emergência dentro de um veículo na BA-512, em Camaçari. A situação aconteceu quando a guarnição trafegava pela rodovia e foi abordada por um homem que transportava sua esposa, em trabalho de parto, de São Sebastião do Passé para a maternidade em Camaçari.

Com a mulher já em trabalho de parto no momento em que o veículo parou, os militares, diante da urgência, rapidamente iniciaram os procedimentos necessários para ajudar no nascimento da criança dentro do carro. Com a chegada do bebê, mãe e filha foram encaminhadas à Maternidade Regional de Camaçari, onde receberam os cuidados médicos apropriados.

“Foi uma experiência extremamente gratificante poder ajudar essa jovem mãe a trazer sua filha ao mundo. Penso que estávamos no lugar certo, no momento certo, para tornar esse momento, embora desafiador, mais tranquilo”, comentou a sargento Iraildes de Sena, que, junto ao soldado Carlos Bispo, participou do atendimento. A mãe e a bebê foram nomeadas *Aisha Gabriele*, e a equipe destacou a importância de um trabalho conjunto para garantir a segurança e bem-estar da mulher e da criança.