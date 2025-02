Policiais do DF e Goiás prendem bandido especializado em roubos de joias

Uma operação integrada entre as forças de segurança do Distrito Federal e de Goiás acabou por prender, nesta sexta-feira (31/5), um indivíduo especializado em roubos e furtos de joalherias de luxo.

O homem foi preso em Samambaia, já próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO). Ele apresentou identidade falsa quando abordado, mas depois confessou que tem antecedentes criminais.

Cumprindo prisão domiciliar, o suspeito também admitiu que fazia uso de tornozeleira eletrônica e que havia rompido o aparelho.

Com o bandido, foi encontrado um anel de diamante roubado.

2 imagens 1 de 2 Com o autor, foi encontrado um anel de diamante PMGO/Divulgação 2 de 2 Ele foi preso nesta sexta-feira (31/1) PMGO/Divulgação

Atuaram na prisão as polícias Militar de Goiás (PMGO), Militar do DF (PMDF), Federal (PF) e Civil do Maranhão (PCMA), além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-DF).