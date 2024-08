Policiais flagram arremesso de celulares e cigarros para cadeia em GO

Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP)

1 de 1 policiais-flagram-arremesso-de-celulares-e-cigarros-em-presidio-de-go – Foto: Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) Policiais penais da Unidade Prisional Regional (UPR) de Planaltina (GO), no Entorno do Distrito Federal, flagraram, na noite do último domingo (11/8), um esquema de recepção de objetos ilícitos dentro da cadeia.

Celulares, carregadores e materiais para fabricação de cigarros havia sido arremessados por cima do muro em direção a um dos blocos da unidade prisional.

Durante uma ronda de rotina, policiais penais descobriram a ação ao encontrarem dois embrulhos lançados para dentro da URP. Contudo, não encontraram suspeitos de jogar os pacotes.

Após os episódios, a direção do presídio abriu um procedimento administrativo interno para investigar o ocorrido e definir as sanções disciplinares cabíveis aos detentos que receberiam os objetos, segundo estabelece a Lei de Execução Penal.

