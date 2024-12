Policiais militares de Itamaraju são promovidos à graduação de Sargento

Na tarde desta quinta-feira (12), aconteceu no 13⁰ Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Teixeira de Freitas, a cerimônia de conclusão do Curso de Formação de Sargentos, presidida pelo Coronel Paraíso, comandante do policiamento da Região do Extremo Sul.

Os policiais militares Cleber Rocha de Souza e Anerlei Barbosa da Silva, ambos da 43ªCIPM/Itamaraju, também estiveram entre os concluintes do curso, sendo na solenidade promovidos à graduação de Sargento, através de ato do Comandante Geral da PMBA.

Familiares e amigos dos policiais militares estiveram prestigiando a formatura. O Capitão Sidney Oliveira, subcomandante da 43ª CIPM, juntamente com o Capitão Bohana e a Aspirante Vanessa estiveram representando a unidade no evento e parabenizando os dois militares pela merecida promoção.