Policiais militares do RJ são detidos por integrar organização criminosa

Treze policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo) foram detidos em uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Auditoria Criminal, realizada na manhã desta terça-feira (14). Eles são acusados de integrar uma organização criminosa que extorquia comerciantes e mototaxistas da região, além de vender armas e drogas apreendidas do tráfico. A operação realizada nesta terça-feira resultou na prisão dos policiais militares envolvidos nas atividades ilícitas. O Ministério Público do Rio denunciou 14 policiais militares do setor Alfa do 39ºBPM, e o Juízo da Auditoria Militar emitiu mandados de prisão e busca contra eles. Os crimes, que ocorreram entre 2019 e 2020, incluem desvio de aparelhos celulares, corrupção passiva e peculato. Os nomes dos 14 agentes foram descobertos durante a análise do celular de Julio Cesar Ferreira dos Santos, que está envolvido em um caso de duplo homicídio. A partir dos dados encontrados no aparelho, foi identificada uma organização criminosa formada por policiais militares do Setor Alfa do 39º BPM, que extorquiam comerciantes e mototaxistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ação conjunta entre o Ministério Público do Rio e a Auditoria Criminal visa combater a corrupção e a atuação de organizações criminosas dentro da corporação policial.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

RS tem 447 cidades afetadas; fortes ventos provocam ondas nas águas do Guaíba, que podem subir a nível recorde



Governo suspende prestações do ‘Minha Casa, Minha Vida’ para vítimas das chuvas no RS



*Reportagem produzida com auxílio de IA