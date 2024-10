Policiais militares encontram entorpecentes próximo à UESC durante ronda em Ilhéus

Agentes da polícia militar da 70ª CIPM apreenderam uma quantidade de drogas nesta quarta-feira (09), o caso aconteceu no bairro do Salobrinho, próximo à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) no município de Ilhéus.

Material encontrado e apreendido pela polícia militar | Foto: Divulgação / DCS – PMBA

Informações divulgadas pelo departamento de comunicação social, os policiais militares realizavam rondas na região, quando avistaram um homem que, ao perceber a presença da polícia, fugiu. Após as buscas, foi encontrada uma sacola contendo 88 porções de cocaína, 46 de maconha e 24 pedras de crack.

O material apreendido foi apresentado à delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.