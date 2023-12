Policiais militares são afastados após dispararem projétil de airsoft e atingirem criança de 1 ano

Dois agentes da Polícia Militar, que estão sendo investigados por dispararem um projétil de airsoft que atingiu uma criança de apenas 1 ano, foram afastados de suas funções preventivamente. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (26), quando a bebê estava em uma motocicleta com seu pai, de 29 anos, no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança da região registraram a ação dos policiais. Após perceber que a criança havia sido ferida, o pai a levou imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Júlio Tupy. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Tide Setúbal, onde permanece internada até o momento. A SSP informou que os policiais envolvidos no incidente já foram identificados e afastados. Além disso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecer o ocorrido, e a Corregedoria acompanha o caso para tomar as medidas administrativas necessárias. Paralelamente, o 67° Distrito Policial (Jardim Robru) está conduzindo uma investigação policial sobre o caso.

Leia também

No primeiro ano de governo, Tarcísio se aproxima de Ricardo Nunes e consegue privatizar a Sabesp



Justiça do RJ decide manter prisão do miliciano Zinho