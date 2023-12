Policiais procuraram câmeras de segurança após atirar em bebê, diz pai

São Paulo – Policiais militares voltaram à rua em que uma bebê foi atingida por um disparo de arma do tipo airsoft para procurar imagens de câmeras de segurança.

A informação foi relatada pelo pai da criança em depoimento à Polícia Civil e confirmada por mais duas testemunhas.

Segundo o depoimento do pai, ao chegar em casa para procurar a certidão de nascimento da filha, ele soube que policiais teriam ido ao bairro em busca das câmeras.

Os PMs chegaram a chamar os moradores de uma casa onde há uma câmera de segurança instalada, mas não foram atendidos por eles, de acordo com o relato. A viatura em que estavam os agentes seria a mesma de onde saiu o disparo que atingiu a bebê, segundo o pai da criança.

Uma das testemunhas do caso afirmou à Polícia Civil que uma segunda viatura também esteve no local em busca de imagens. Os policiais teriam ido embora pouco tempo depois, sem falar com as pessoas que estavam na rua.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que os dois PMs que estavam na viatura que efetuou o disparo contra a criança foram identificados e “preventivamente afastados enquanto as apurações estão em curso”.

A pasta afirma, ainda, que a Corregedoria da Polícia Militar foi notificada para as providências administrativas cabíveis e foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para esclarecimento dos fatos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 50° DP (Itaim Paulista) e é investigado pelo 67° (Jardim Robru).

Entenda o caso Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que um policial militar atira contra uma moto onde estavam um homem e uma bebê de um ano, nesta terça-feira (26/12), na zona leste da cidade.

O disparo é feito logo depois de a viatura cruzar com o veículo e sem que os policiais tenham dado ordem de parada.

Em depoimento à Polícia Civil, o pai da menina afirmou que ouviu dois disparos e, logo em seguida, percebeu que sua filha estava chorando. A viatura teria acelerado depois dos tiros.

Ao parar a moto, o homem notou que a criança tinha sido atingida no rosto e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Júlio Tupy, no Parque Guaianases. A menina foi transferida para o Hospital Tide Setúbal, onde permanece internada. Ela precisou passar por uma cirurgia para a retirada do projétil.

De acordo com a SSP, no hospital foi constatado que a bebê foi atingida por um projétil de plástico disparado por uma arma airsoft. Esse tipo de armamento não faz parte do uso regular da Polícia Militar.

A SSP disse, ainda, que “todas as circunstâncias do caso são rigorosamente apuradas pela Polícia Civil e Militar”.