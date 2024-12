Policiais são acusados de cobrar porcentagem por rifas no Oeste baiano

A delegacia de Riacho de Santana, no Oeste baiano, apura o envolvimento de policiais na cobrança de porcentagem em um esquema de rifas divulgadas por redes sociais. Conforme o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a suspeita é que os agentes receberiam em torno de 15% da soma arrecadada de rifeiros com atuação em Riacho de Santana e Candiba, no Sudoeste.

Além de cobrar pelas rifas, os suspeitos ainda são acusados de ameaças de morte em caso de não receberem os valores. Durante as investigações, quatro rifeiros tiveram a prisão preventiva decretada. Eles respondem por estelionato contra a administração pública, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária e organização criminosa. O caso é investigado pelo delegado titular de Riacho de Santana, Sandro Nunes.