Policial deixa o fuzil cair no mar em Cabo Frio e banhista devolve

Durante uma operação de patrulhamento, um membro do GAM (Grupamento Aeromóvel) acidentalmente deixou seu fuzil cair no mar, sendo posteriormente recuperado por um banhista na Praia do Forte, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. O incidente curioso foi filmado e rapidamente compartilhado nas redes sociais. Segundo informações da Polícia Militar, o ocorrido se deu no início da tarde desta terça-feira (31). O fuzil, que estava em posse de um dos militares a bordo da aeronave, se soltou da bandoleira e caiu nas águas.

Em um comunicado, a corporação afirmou que o armamento foi prontamente recuperado pelos policiais que realizam o patrulhamento na área. As imagens capturadas por frequentadores da praia mostram a aeronave da Polícia Militar sobrevoando a região no momento em que a arma caiu. Imediatamente, um banhista que estava na água se dirigiu até o fuzil e o devolveu ao militar, recebendo aplausos dos demais presentes.

