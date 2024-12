Policial é filmado pisando na cabeça de motorista durante abordagem em SP

Um incidente violento envolvendo a polícia ocorreu na zona sul de São Paulo na noite de domingo (8), quando um policial militar foi filmado pisando na cabeça de um motorista durante uma abordagem. Este episódio se insere em um contexto de crescente preocupação com a brutalidade policial, evidenciada por uma série de ações agressivas nas últimas semanas. O policial identificado como Paulo Henrique de Araujo, de 29 anos, e um colega abordaram o motorista João Pedro Theodoro Torres, de 25 anos, após ele desrespeitar um semáforo vermelho e ultrapassar a viatura. Após a infração, Torres tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado na rua Jurumirim. Ao sair do carro, ele não seguiu a ordem de levantar as mãos e, segundo relatos, agrediu um dos policiais.

Durante a tentativa de prender Torres, ele mordeu o policial, que alegou ter desferido golpes para conseguir algemá-lo. Mesmo após ser algemado, o motorista continuou a agredir o PM e proferiu ofensas de cunho racista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Torres está no chão, sendo agredido e com um policial pisando em sua cabeça. Após a abordagem, Torres foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,55 mg/L de álcool em seu organismo. Ele foi preso em flagrante sob as acusações de embriaguez ao volante, resistência à prisão e injúria racial.

Durante a audiência de custódia, o motorista foi liberado, mas teve seu direito de dirigir suspenso por um ano e foi estipulada uma fiança equivalente a dois salários mínimos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado informou que a Polícia Militar está analisando as gravações do incidente e investigando as circunstâncias que cercaram a abordagem.

Publicado por Sarah paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA