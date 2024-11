Policial federal aborda Neymar e surpreende com pergunta inusitada

Neymar Jr. foi surpreendido por um policial federal ao chegar no Brasil. O agente abordou o jogador do Al-Hilal com uma pergunta inusitada, que arrancou risos de quem estava próximo. A cena viralizou na web nesta quinta-feira (7/11).

“Menino Ney, vai assinar com o Fortaleza ou vai para o Santos?”, quis saber o rapaz. Ao ouvir a pergunta, o atacante tem uma crise riso. Ele olha pra câmera, faz um sinal com o polegar e responde: “Seria um prazer”.

O filho de Nadine Santos retornou ao país para comemorar um ano de Mavie, fruto da relação com Bruna Biancardi, num festão que será realizado em sua mansão de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Na última semana, o boleiro sofreu nova contusão ao retornar aos campos após dois anos de afastamento. Neymar deve ficar fora dos gramados por seis semanas. Há rumores de que o clube da Arábia Saudita pode rescindir o contrato do jogador em breve. O destino de Neymar Jr. será decidido em janeiro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Neymar Jr. Yasser Bakhsh/Getty Images 2 de 4 O jogador está no Brasil para a festa de um ano de Mavie Reprodução/RedesSocias 3 de 4 O jogador Neymar se lesionou mais uma vez Reprodução 4 de 4 Neymar deverá ficar afastado por seis semanas MB Media/Getty Images

Existe uma especulação de que o Santos, time que revelou Neymar Jr. no futebol, tenha interesse numa negociação para que o esportista possa integrar o elenco do clube de São Paulo.

Assista ao momento: