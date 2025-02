Policial militar é encontrado sem vida em avenida de Vitória da Conquista

Um policial militar foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (5) em um prédio de Vitória da Conquista, no Sudoeste. O corpo do agente, ainda não identificado, estava em frente ao prédio, situado na Avenida Olívia Flores.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, uma ambulância do Samu foi acionada, tentou reanimar o agente, mas ele não resistiu aos ferimentos causados por uma arma de fogo. Equipes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica registraram a ocorrência.

O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. As causas do ocorrido são desconhecidas.