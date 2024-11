Policial militar é flagrado agredindo homem em bar no ES

Um policial militar foi flagrado dando três tapas no rosto de um homem em um bar em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo o G1, a ação foi gravada por uma câmera de segurança, com registros de 20 de outubro, e motivou a Polícia Militar a abrir uma investigação para apurar o caso.

Nas imagens, dois policiais entram no bar e cumprimentam os clientes, antes de se direcionarem a um homem de camisa azul, que estava sentado e bebendo algo.

“Eu vou falar com você e vou explicar só uma coisa, você presta bastante atenção no que eu vou te falar”, disse o policial. O militar menciona, então, que o homem teria agredido a própria mãe, uma senhora acamada, e o repreende. É neste momento que a agressão acontece. Devido à força dos tapas, o homem cai no chão.