Policial militar, sogra e enteada de 3 anos são mortos a tiros no RJ

Um policial militar, a sogra e a enteada de 3 anos foram assassinados a tiros neste sábado (1º/2), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O sargento, lotado no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas, morreu dentro do carro, junto com a família.

Os três foram mortos por criminosos que estavam em outro veículo. Os suspeitos abriram fogo contra as vítimas. A mãe da criança estava no local, mas não foi atingida.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, a criança foi socorrida com perfurações por arma de fogo no peito e antebraço. “Chegou em estado gravíssimo e evoluindo com parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso, com a criança indo a óbito”.

A prefeitura informou que não há registros de outras vítimas. Os criminosos fugiram após os disparos. A Polícia Civil continua investigando para identificar os autores e a motivação do crime.