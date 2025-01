Policial morre e dois ficam feridos após batida entre carros no Litoral Sul baiano

Um policial militar morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente em um trecho da BA-001 de Ilhéus, no Litoral Sul. A vítima que não resistiu foi identificada como o subtenente da Polícia Militar (PM-BA) José Florentino de Almeida Neto, de 56 anos.

Conforme o G1, o PM estava sozinho em um dos veículos e após uma batida frontal com outro carro ficou preso nas ferragens. As outras duas pessoas feridas estavam no outro veículo e foram levadas para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois, que são um homem e uma mulher.

Por meio de nota, a PM manifestou solidariedade aos familiares e amigos do subtenente e considerou o fato como de “imensa perda de um companheiro tão querido”.