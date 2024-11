Policial penal preso por liberar celulares tinha R$ 40 mil em casa

O policial penal José Ramony Emanoel, preso por suspeita de facilitar a entrada de celulares para detentos de um presídio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza (CE), guardava R$ 40 mil em espécie em casa.

José Ramony foi preso na última quinta-feira (31/10), em um presídio de Itaitinga. O servidor é ex-diretor de ao menos três unidades prisionais na mesma região.

Além do mandado de prisão temporária, na data, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o ex-diretor penitenciário. Na ocasião, apreendeu a quantia de dinheiro, diversos celulares, além de um carro de luxo do servidor público.

Na casa do policial, os investigadores encontraram R$ 3 mil, no carro de José Ramony; R$ 18,3 mil no guarda-roupa do quarto dele; R$ 18 mil em uma maleta no escritório; R$ 5 mil na gaveta da sala; e R$ 1 mil em outro quarto.

Prisão com coffee break

Investigadores da Polícia Civil cearense (PCCE) organizaram uma reunião com coffee break para prender o policial penal.

A prisão do servidor público resultou de uma investigação da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD-CE), que apura a conduta de José Ramony, suspeito de liderar o esquema que permitia o uso de celulares nas prisões.

O policial penal passou por audiência de custódia na última sexta-feira (1º/11), quando teve a prisão temporária convertida em preventiva.

O servidor público detalhou que havia sido chamado para participar da reunião de inauguração de uma empresa, dentro de uma unidade prisional, onde estavam gestores e todos os integrantes do corpo diretivo da prisão.

José Ramony participou do evento, que teve um momento de coffee break – intervalo para café e lanche. Após a refeição, ele foi retirado e levado para a sala da direção do presídio, onde policiais civis e penais o aguardavam para prendê-lo. Lá, ele recebeu voz de prisão.

Conserto de carro

O agente foi autuado por corrupção passiva majorada e associação criminosa. Durante a audiência, ele negou as acusações e afirmou que o dinheiro encontrado com ele seria para o conserto do carro.

José Ramony é natural de Russas (CE) e, em agosto de 2021, foi admitido na Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

Atualmente, o servidor recebe salário bruto de R$ 14.422,94 e líquido de R$ 11.016,13, segundo o portal Ceará Transparente.