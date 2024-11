Policial penal que estava de folga é morto a tiros por pistoleiros

Um policial penal de Sergipe foi assassinado quando estava de folga, nessa sexta-feira (1º/11), no Povoado Capim, Zona Rural do município de Lagoa da Canoa, região agreste de Alagoas. Joel Maurício dos Santos, de 30 anos, foi baleado diversas vezes por pessoas dentro de um carro prata. As informações são da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

Joel Maurício ingressou na Polícia Penal em setembro de 2021 e, atualmente, estava lotado no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão. Em Alagoas, atuou como segurança da prefeita eleita de Lagoa da Canoa, Edilza Alves (PP).

Um segundo homem, que também estava no local, teria ficado ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância até o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL). Não há informações sobre estado de saúde, nem a relação dele com a vítima.

Após o crime, equipes das polícias Militar e Civil dos dois estados realizaram buscas para tentar prender os suspeitos. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil de Alagoas. Ainda não há informações sobre o sepultamento do policial.