Policial que jogou homem de ponte é indiciado por tentativa de homicídio

O soldado Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, foi indiciado pela Corregedoria da Polícia Militar por tentativa de homicídio. O caso ocorreu em São Paulo no dia 1º, quando Pereira arremessou um jovem de uma ponte durante uma abordagem. Desde o dia 5, ele se encontra detido no Presídio Militar Romão Gomes. O Ministério Público está avaliando se irá formalizar uma denúncia contra o policial. Além de Pereira, outros seis policiais também foram indiciados, enfrentando acusações de lesão corporal, peculato culposo e prevaricação. Esses agentes estão afastados de suas funções nas ruas enquanto a investigação prossegue. A Corregedoria da PM ouviu todos os envolvidos e analisou a conduta de cada um separadamente.

A vítima do incidente, Marcelo Barbosa do Amaral, de 25 anos, relatou que foi abordado em uma blitz e negou ter tentado fugir. Segundo ele, Pereira o ameaçou, apresentando duas opções: pular da ponte ou ser jogado. A defesa do soldado argumenta que não houve tentativa de homicídio, alegando que os ferimentos de Amaral ocorreram antes do confronto. A Polícia Civil também está investigando o caso, mas ainda não teve acesso ao inquérito da PM. Os investigadores estão trabalhando para identificar todos os policiais envolvidos e planejam convocá-los para prestar depoimento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA