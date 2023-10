Polícias do RJ e MG prendem homem suspeito de manter adolescente em cativeiro por três meses

Uma ação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais resultou na prisão de um homem suspeito de sequestrar uma adolescente e manter a vítima em cativeiro por três meses. A prisão foi efetuada nesta quarta-feira, 4. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o suspeito teria utilizado a internet para seduzir a vítima, de 16 anos. De acordo com a corporação, a vítima tem problemas psicológicos. Eles marcaram um encontro em Itinga, em Minas Gerais, e a menina desapareceu. Segundo a polícia, a vítima foi mantida em cativeiro em Rio das Ostras, no RJ. Ainda segundo a polícia, a adolescente relatou aos pais que teve seus cabelos cortados e foi privada de água e alimentos. Em setembro, o homem entrou em contato com a família da jovem e exigiu uma certa quantia em dinheiro para que a menina retornasse para casa. O valor não foi informado e não foi pago. O local onde o autor mantinha a vítima em cativeiro foi localizado após um trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo a polícia, o homem foi encontrado e preso no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O nome do suspeito não foi revelado. Por conta disso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para manifestação.

