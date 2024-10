Polícias intensificam patrulhamento e analisam câmeras para capturar grupo responsável por incêndio a ônibus

As equipes regulares e especializadas da Polícia Militar e Civil aumentaram as operações de busca e apreensão do grupo que explodiu ônibus no bairro do IAPI. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (16).

Câmeras da SSP e de estabelecimentos privados são analisadas buscando identificar os criminosos envolvidos. Testemunhas também prestam os primeiros esclarecimentos.