Polícias realizam ação para encerrar acampamentos em frente aos quartéis nesta segunda

Operação ordenada por Alexandre de Moraes vale para todo o país, deve ocorrer em até 24 horas e possui o aval do ministro Flávio Dino

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã

Manifestantes bolsonaristas são retirados dos acompamentos em frente aos quarteis nesta segunda-feira



Uma operação policial está sendo montada neste momento para desmobilizar e encerrar todos os acampamentos e as manifestações de bolsonaristas no Brasil, principalmente no Distrito Federal, nesta segunda-feira, 9. A ação ocorre sob determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou na madrugada desta segunda-feira, 9, que, em 24 horas, todos os manifestantes sejam retirados de quaisquer pontos de acampamentos em que estejam atuando no país. A ação dos agentes também tem o aval do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. Segundo Dino, 50 ônibus já foram apreendidos desde o último domingo, além de uma lista com todos os manifestantes envolvidos nas ações de invasão e depredação do patrimônio público da Praça dos Três Poderes. Agentes de diversos Estados chegaram ao DF para compor a força-tarefa e reforçar as equipes da Força Nacional contra os atos antidemocráticos. O número do efetivo não foi divulgado.

A decisão de Moraes foi tomada dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual o ministro é relator, e após um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O ministro escreveu no texto da decisão que “a escalada violenta” contra as sedes dos três poderes no último domingo, “com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional”, teve “circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência (…) Absolutamente nada justifica a omissão e conivência do Secretário de Segurança Pública e do Governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos”, ressaltou.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro