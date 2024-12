Policlínica Regional de Itapetinga é alvo de notificação por risco de alagamento; entenda

A construção da Policlínica Regional de Itapetinga se tornou alvo de notificações, denúncias e reclamações por parte de alguns moradores do município do Centro Sul Baiano. Isso porque a construção do novo equipamento de saúde está localizada em área conhecida historicamente por inundações causadas pelo Rio Catolé, que corta a cidade.

Segundo informações do Sudoeste Hoje, o espaço é considerado como área inudável e que não seria adequado para receber obras deste tipo. A reportagem apontou que a localidade é dita também pelos riscos de alagamentos causados pelas cheias do rio e por ser um lugar onde há escoamentos que passa no subsolo de uma avenida, além de drenar águas de redes de esgotos de bairros vizinhos.

De acordo com a reportagem, a Secretaria de Infraestrutura Itapetinga notificou a empresa e os prepostos responsáveis pela construção, que afirmaram não ter conhecimento e ficado surpresos com a informação de alto risco de alagamento no espaço.

A entidade disse que a escolha do local foi feita por técnicos do governo e não pela organização, conforme a matéria. Ainda conforme a informação, a obra teria sido embargada pela gestão municipal durante a fase de terraplanagem e indicou que fosse escolhido outra área para a instalação da unidade de saúde.

O Bahia Notícias entrou em contato com a Sesab e aguarda posicionamento da pasta para tratar do assunto.