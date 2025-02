Política comercial será ditada por princípio da reciprocidade, diz representante da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a política comercial dos Estados Unidos será ditada pelo princípio da reciprocidade, não só em relação a tarifas, mas também em outras áreas.

Em entrevista à Bloomberg TV, Hassett citou dados que mostram que empresas americanas gastaram US$ 370 bilhões em taxas para outros países em 2023, enquanto as estrangeiras pagaram apenas US$ 57 bilhões nos EUA. “Isso não é reciprocidade de maneira alguma”, disse.

Hassett reforçou o argumento do governo de que não há uma guerra comercial com Canadá e México, mas sim uma guerra às drogas.

Segundo ele, não há evidências de fentanil vindo diretamente da Europa. “Então, as discussões com os europeus serão focadas em outras coisas”, comentou, sem especificar quais.

