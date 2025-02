Política de imigração nos EUA afeta evento de Xanddy em Orlando

A política de combate a imigrantes ilegais nos Estados Unidos, intensificada após a vitória de Donald Trump, está impactando artistas brasileiros, incluindo Xanddy, marido de Carla Perez.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a tradicional festa do cantor, intitulada “We Are Carnaval”, que acontecerá no próximo mês no House of Blues, em Disney Springs, Orlando, enfrenta baixa procura por ingressos.